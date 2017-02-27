Песков разъяснил мониторинг Кремлем проблем в экономике регионов

По словам пресс-секретаря главы государства, практика отслеживания ситуации в ключевых отраслях экономики ведется не только в контексте выборов

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал публикации в СМИ о ежемесячном мониторинге экономических событий, влияющих на региональные настроения, правильными по идее, но неверными в деталях.

"Идея изложена правильно, но детали абсолютно не соответствуют действительности. Это не новая практика, это постоянный процесс, составная часть работы администрации президента", - сказал журналистам Песков.

Ранее газета "Ведомости" сообщила, что администрация президента начинает ежемесячный мониторинг ключевых отраслей экономики на предмет событий, способных оказать негативное влияние на общественно-политическую и социально-экономическую ситуацию в регионах.

По словам Пескова, "по отраслям, по различным компаниям, которые являются системообразующими - а есть компании, где количество работников достигает сотни тысяч человек - администрация постоянно (мониторит ситуацию), не только в контексте отдаленных выборов, а на постоянной основе".

Песков отметил, что администрация президента следит за "ситуацией в социально-экономическом плане, выполнением социально-экономических обязательств, выявлением проблемных ситуаций".

Пресс-секретарь отметил, что самому президенту РФ Владимиру Путину приходится заниматься такими ситуациями, как невыплата зарплаты. "Все это является обычной, рутинной частью работы администрации президента", - сказал он.