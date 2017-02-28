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Авиасообщение с Камчаткой прервано из-за циклона

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Работа аэропорта Петропавловска-Камчатского временно приостановлена из-за циклона, сообщает во вторник министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края.

"Из-за усиления снегопада главный аэропорт Камчатки закрыт, ориентировочно, до 12:00 по местному времени (3:00 мск)", - говорится в сообщении.

Тем временем, дорожные службы Камчатки ликвидируют последствия сильного снегопада. "В расчистке проездов задействованы более 150 единиц спецтехники", - сказано в сообщении. В краевом министерстве подчеркнули, что проезд открыт по всем основным трассам, пассажирские автобусы выполняют рейсы по всем направлениям, в том числе, межмуниципальным.

"Единственное исключение - утренний рейс из Петропавловска-Камчатского в райцентр Усть-Камчатск. Он пока отложен, но из поселка в направлении краевого центра автобус выехал по расписанию", - уточняется в сообщении.

Тем временем, занятия в школах Петропавловска-Камчатского отменили для всех классов. "В связи с неблагоприятными погодными условиями, во вторник занятия для учеников всех классов городских школ отменены", - сообщили агентству "Интерфакс" в мэрии краевого центра.

Как сообщалось, тихоокеанский циклон пришел на юг Камчатки в понедельник. В Петропавловск-Камчатский он принес сильный снег и ветер скоростью до 18 м/с.

Теги: Камчатка
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