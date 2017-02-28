Часть крыши обрушилась в школе под Томском

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Очередное обрушение крыши произошло в Томской области из-за нечищеного снега - часть кровли обвалилась в школе села Богашево (25 км от Томска), сообщает во вторник пресс-служба регионального управления МЧС.

Информация об обрушении стропильной части кровли поступила в ведомство ночью. Площадь провала составила 100 кв. метров. Перекрытия в трехэтажном кирпичном здании не повреждены, пострадавших нет.

"На период проведения ремонтно-восстановительных работ учебный процесс в школе будет приостановлен", - отмечает пресс-служба.

Это не первое за текущую зиму обрушение кровель многоквартирных домов в Томской области из-за неубранного снега.

Так, вечером 29 января в двухэтажном 12-квартирном шлакоблочном доме по Шпальному переулку в Томске произошло обрушение кровли на площади 60 кв.м. Никто не пострадал, однако оказались повреждены коммуникации, находящиеся на чердаке дома. Для ремонта пришлось на время отключить горячее водоснабжение и отопление. Причиной инцидента стал неубранный снег.

23 февраля в Томске на улице Сибирской произошло обрушение кровли в двухэтажном 12-квартирном жилом доме. Площадь обрушения составила 20 кв.м, в результате происшествия никто не пострадал.

Также 23 февраля обрушилась кровля многоквартирного дома №35 на улице АВПУ в городе Асино. Площадь упавшей кровли составила более 300 кв. м. Потолочные перекрытия квартир при этом не повреждены, среди жильцов дома пострадавших нет. По итогам проверки прокуратуры Асиновского района Томской области возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 уголовного кодекса РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Кроме того, в отношении управляющей компании ООО "УК "Гарант-Сервис" возбуждено административное дело по статье 7.22 КоАП РФ (нарушение правил содержания и ремонта жилых домов и (или) жилых помещений).

ГУ МЧС по Томской области напоминает собственникам зданий об ответственности за состояние кровель. Гражданам же ведомство рекомендует соблюдать осторожность при прохождении вдоль зданий и парковке автомобилей вблизи крыш.