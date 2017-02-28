Каждый четвертый россиянин испытал потребность в продовольственных картах

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - На получение продовольственных карт, исходя из доходов своей семьи, рассчитывает 31% опрошенных россиян, а 26% сказали, что испытывают в них потребность, сообщает ВЦИОМ.

Предложение ввести в РФ продовольственные карты для малоимущих граждан нашло поддержку среди населения: "за" высказались 78% россиян.

Ненужными продовольственные карты назвали 19% участников всероссийского телефонного опроса, проведенного 10-11 февраля среди 1200 респондентов.

Три четверти россиян полагают, что реализация подобной программы позволит поддержать отечественных производителей сельхозпродукции (76%) и даст возможность малоимущим гражданам полноценно питаться (75%).

Кроме того, полагают 63% россиян, тот факт, что карты могут быть использованы только на покупку продуктов первой необходимости, не даст потратить средства на алкоголь и сигареты.

По мнению 52% россиян, карты дойдут до действительно нуждающихся в них граждан. Роста цен на продукты большинство респондентов (60%) не ожидают.

В то же время у респондентов есть определенные опасения, связанные с возможным введением продовольственных карт. Так, 62% опрошенных полагают, что перечень магазинов, в которых можно использовать карты, будет крайне короток, а 56% согласны с мнением, что число получателей карт будет максимально ограничено.

Каждый второй разделяет точку зрения, что качество товаров, отпускаемых по картам, будет низким (52%), опасается роста взяточничества (50%) и в целом считает это мероприятием очень затратным для бюджета страны (53%).

В неуважение и презрение окружающих к пользователям карт большинство опрошенных (73%) не верят, об обратном говорят 24%.

Программа продовольственной помощи

Концепция развития внутренней продовольственной помощи населению была утверждена правительством РФ в июле 2014 года. Как сообщалось, в правительстве РФ обсуждается программа продовольственной помощи для малоимущих граждан. В Минпромторге полагают, что она заработает не ранее 2018 года.

Программа предусматривает введение так называемых продовольственных сертификатов (карточек). Те, кто нуждается в такой помощи, будут получать на платежный документ - карточку - определенную сумму, на которую смогут приобрести отечественные продукты.

Планируется, что на средства, которые будут перечисляться на продовольственные карточки, можно будет купить овощи и фрукты, макаронные изделия, крупы, растительное масло, молоко и другое продовольствие. Алкогольные напитки и табачные изделия исключены. Нельзя будет и обналичить средства, перечисляемые на карту.