Осужденную за сбыт наркотиков активистку "Другой России" Осипову освободят по УДО

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Активистка "Другой России" Таисия Осипова, осужденная на восемь лет за покушение на сбыт наркотиков, во вторник досрочно покинет исправительную колонию, сообщила ее адвокат Светлана Сидоркина.

По ее словам, ранее суд принял решение об условно-досрочном освобождении Осиповой из ИК-5 в Тверской области.

Сидоркина рассказала, что решение было вынесено, несмотря на позицию администрации исправительной колонии и прокуратуры, которые возражали против условно-досрочного освобождения Осиповой, но никаких веских аргументов в поддержку своей позиции не представили.

"Возражали потому, что у нас такая правоприменительная практика. У Таисии 12 поощрений, 2 погашенных взыскания за незначительные нарушения режима. У суда не было совершенно никаких оснований для отказа в УДО. Это полностью Тасина заслуга",- сказала адвокат.

В конце августа 2012 года Заднепровский суд Смоленска приговорил Осипову к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима по обвинению в сбыте наркотиков, позже Смоленский областной суд оставил это решение без изменений.

Защита девушки обратилась с жалобой в Европейский суд по правам человека с жалобой на приговор. Осипова считает, что нарушение ее прав, гарантированных статьями 6 и 18 Европейской конвенции, выразилось в несправедливом судебном разбирательстве, которое окончилось осуждением.

Активистка оппозиционной "Другой России" Осипова была арестована 25 ноября 2010 года в Смоленске по обвинению в торговле наркотиками. Как заявили в МВД, она на протяжении нескольких месяцев занималась незаконным сбытом наркотических средств в особо крупном размере. "Другая Россия" неоднократно отвергала эти обвинения, заявляя, что дело сфабриковано для того, чтобы оказать давление на мужа обвиняемой, члена исполкома этой партии.