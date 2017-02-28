Не поверившая тонувшему на Сямозере ребенку фельдшер признала вину частично

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Фельдшер Суоярвской районной больницы (Карелия) Ирина Щербакова, проигнорировавшая звонок тонувших на Сямозере детей, признала вину только частично.

"Признаю себя виновной частично", - сказала Щербакова в Суоярвском районном суде, где во вторник началось рассмотрение дела по существу.

Как сообщалось, 18 июня 2016 года дети из оздоровительного лагеря "Парк-отель "Сямозеро" на лодках попали в шторм на Сямозере в Пряжинском районе Карелии. На трех лодках находились 47 детей и четыре взрослых инструктора. В шторм лодки перевернулись и затонули. Потерпевшие предприняли попытку добраться до берега вплавь, однако из-за больших волн и холодной воды сделать это смогли не все: 14 детей утонули.

По версии следствия, 18 июня 2016 года Щербакова во время дежурства приняла телефонный звонок от ребенка, который рассказал, что он и другие дети тонут. Фельдшер не отреагировала надлежащим образом на звонок и не передала информацию службам спасения, что не позволило своевременно начать спасательную операцию и привело к гибели детей.

В рамках расследования дела о гибели детей на Сямозере собственнику и директору лагеря Елене Решетовой, координатору (начальнику) лагеря Вадиму Виноградову, инструктору лагеря Валерию Круподерщикову предъявлены обвинения в окончательной редакции по части 3 статьи 238 и статье 125 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц; оставление в опасности).

Обвинения в халатности предъявлено главе карельского Роспотребнадзора Анатолию Коваленко. По данным следствия, в 2015 году в региональное управление Роспотребнадзора неоднократно поступала информация о многочисленных нарушениях законности при исполнении законодательства в сфере организации летнего отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних, допускаемых руководством ООО "Парк-Отель "Сямозеро".

Лагерь "Парк-отель "Сямозеро" в настоящее время закрыт.