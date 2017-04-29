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Источник сообщил о возможном переносе запусков "Протонов" с Байконура

Есть обновление от 09:16

Ближайший старт могут отложить из-за технических проблем с ракетой-носителем

Источник сообщил о возможном переносе запусков "Протонов" с Байконура
Ракета "Протон-М"
Фото: Reuters

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Запуск ракеты-носителя "Протон-М" с американским спутником Echostar-21 может быть перенесен на начало лета, сообщил "Интерфаксу" источник на космодроме.

"Уже понятно, что из-за нерешенных технических проблем пуски возобновить в конце мая не получится, и пуск "Протона" со спутником EchoStar 21 сдвигается минимум на начало июня. Соответственно, незначительно сдвинутся и все остальные пуски ракет "Протон", намеченные на этот год", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что запуск спутника связи Echostar 21 был перенесен на 29 мая. Позднее источник на космодроме сообщал, что запуск может быть перенесен на июль.

Изначально запуск планировался на декабрь 2016 года, однако во время подготовки были обнаружены отклонения в работе двигателей.

В ходе подготовки к запуску в декабре 2016 года и формальной проверки в рамках программы гарантии качества специалисты обнаружили отклонения, связанные с системами двигателя ракеты-носителя. В результате Госкомиссия приняла решение о переносе запуска с целью проведения дополнительных проверок двигателей второй и третей ступени ракеты-носителя.

Пуски ракет-носителей "Протон" были приостановлены после 9 июня 2016 года, когда при запуске спутника Intelsat 31 возникли отклонения в работе: вторая ступень отработала менее положенного, и ее двигатель выключился преждевременно. Пуск не окончился аварией лишь из-за гибкого изменения программы работы третьей ступени ракеты и разгонного блока "Бриз-М", которые успешно вывели космический аппарат на орбиту.

После нескольких переносов возобновление пусков намечалось на конец 2016 года, но аварийный старт грузовика "Прогресс МС-4" (17 декабря 2016 года) привел к пересмотру сроков пусков и по другим программам. Дополнительная проверка двигателей "Воронежского механического завода", используемых в ракете-носителе "Протон", вновь сдвинула возобновление пусков вначале на февраль, а потом и на март 2017 года.

Планами 2017-го года предусматривается запуск еще двух (помимо EchoStar 21) коммерческих спутников Amazonas 5 и AsiaSat-9. В манифесте пусков также значится запуск ракетой "Протон" спутника "Благовест", построенного по заказу Минобороны России.

Ракета-носитель "Протон-М" и разгонный блок "Бриз-М" изготавливаются в московском ФГУП "Центр имени М.В.Хруничева".

Контракт на запуск спутника EchoStar 21 с помощью ракеты-носителя "Протон" заключила "дочерняя" компания Центра им.М.В.Хруничева - российско-американское предприятие International Launch Services Inc. (ILS).

EchoStar 21 - мощный геостационарный спутник связи, изготовленный компанией Space Systems/Loral по заказу одного из крупнейших мировых операторов спутниковой связи EchoStar Corporation (США). EchoStar 21 предназначен для оказания услуг мобильной спутниковой связи на территории Европы. EchoStar 21 должен стать шестым спутником в орбитальной группировке EchoStar, запущенным с помощью ракеты-носителя "Протон".

Теги: Байконур, Протон-М
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