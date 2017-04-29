Источник рассказал о возможном переносе старта "Союза" к МКС

По его данным, запуск корабля могут перенести с 26 октября на 27 декабря, что связано со сдвигом в графике полетов

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Запланированный на октябрь запуск пилотируемого корабля "Союз МС-07" с космодрома Байконур к Международной космической станции (МКС) может быть отложен на три месяца, сообщил "Интерфаксу" источник на космодроме.

"Запуск может быть перенесен с 26 октября на 27 декабря 2017 года", - сказал он.

Собеседник агентства сообщил, что перенос запуска связан со сдвигом в графике полетов.

"Запуск переносится по причине сдвига запуска предыдущего корабля с 27 мая на 28 июля, - сказал источник. - В противном случае продолжительность полета предыдущего корабля получалась бы очень короткой".