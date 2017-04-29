МЧС установило предполагаемого виновника пожара в иркутской Бубновке

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Установлен предполагаемый виновник пожара в поселке Бубновка Киренского района Иркутской области, где в пятницу во время сильного ветра сгорело 59 жилых домов и проводилась экстренная эвакуация более 400 жителей, сообщила в субботу пресс-служба Главного управления МЧС России по региону.

"По свидетельству местных жителей, возгорание началось из-за их односельчанина, который сжигал мусор на участке. Из-за сильного порыва ветра огонь вышел из-под контроля и перекинулся на строения. Виновник пожара установлен, с ним работают дознаватели", - говорится в сообщении.

Всего, по данным МЧС, за прошедшие сутки в регионе удалось отстоять от огня 27 населенных пунктов в Заларинском, Зиминском, Тайшетском, Братском, Иркутском, Шелеховском, Слюдянском, Черемховском, Тулунском и Нижнеудинском районах.

Так, минувшей ночью жители поселка Старая Ангасолка Слюдянского района вместе с пожарными отбивали свои дома от подступающего лесного пожара. В подкрепление им был направлен пожарный поезд Восточно-Сибирской железной дороги. Огонь удалось остановить лишь под утро в менее чем 1 км от поселка.

"Штормовой ветер с порывами до 27 м/с способствовал распространению пожаров в Иркутской области на большие площади", - отмечается в сообщении.

Всего за сутки было зарегистрировано 75 лесных пожаров в 16 районах региона, а также более 200 палов сухой растительности.

По прогнозам метеорологов, сухая и ветреная погода сохраняется в ряде районов Иркутской области - там зафиксированы "высокий" и "чрезвычайный" классы пожарной опасности в лесах.