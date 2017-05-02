Еще три дела о халатности возбудили по факту пожаров в Иркутской области

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Еще три уголовных дела о халатности возбудили следователи СКР по фактам возгораний жилых домов 28 апреля текущего года в Иркутской области, когда из-за жаркой сухой погоды и сильного ветра по региону прокатилась волна пожаров.

Как сообщила во вторник пресс-служба Следственного управления СК России по региону, дело возбуждено по факту ненадлежащего исполнения обязанностей должностными лицами администрации Зиминского района, где в поселке Большерастягаевский из-за пала травы огнем были уничтожены семь домов.

Дело также возбуждено по факту ненадлежащего исполнения обязанностей должностными лицами администрации муниципального образования "Зоны" Аларского района, где в деревне Вершина сгорели восемь домов и магазина, в результате 17 граждан лишились жилья и имущества.

Кроме того, дело возбуждено в отношении должностных лиц федерального государственного казенного учреждения (ФГКУ) "5 отряд Федеральной пожарной службы (ФПС) по Иркутской области" по факту возгорания из-за пала травы пятиэтажного жилого дома в городе Саянск. В результате огнем уничтожена кровля дома и шесть квартир, остальные помещения повреждены.

"При наличии сведений об угрозе перехода огня на многоквартирный дом должностные лица ФГКУ "5 отряд ФПС по Иркутской области" не дали адекватную оценку поступившей информации, не приняли мер к своевременному выезду экипажей и техники на место тушения", - говорится в сообщении.

Все три дела возбуждены по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность).

Ранее сообщалось, что следственными органами возбуждено уголовное дело о халатности по факту пожара в поселке Бубновка Киренского района Иркутской области, где 28 апреля во время сильного ветра сгорело 59 жилых домов, школа, детский сад и местная администрация.

В Бубновке проживает 435 человек.

Кроме того, как сообщалось, 28 апреля сгорели восемь жилых домов в поселке Артель 1 Мая Заларинского района, более 20 летних домиков в садоводстве "Ромашка" Зиминского района и более 30 строений в садоводстве под Братском.

Всего, как сообщал агентству "Интерфакс" источник в экстренных службах, 28 апреля в регионе было уничтожено огнем около 200 домов.