Глава МЧС рассказал об успехах в борьбе с лесными пожарами в Бурятии

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Пожарно-спасательные подразделения спасли от травяных пожаров в Бурятии 47 населенных пунктов, жилым домам в которых угрожал огонь, сообщил глава МЧС России Владимир Пучков.

"От огня по всей Бурятии удалось отстоять 47 населенных пунктов благодаря слаженной работе пожарно-спасательных и экстренных служб, местных властей", - сказал он.

Министр подчеркнул, что погибших и пострадавших нет. "Отдельные слова благодарности всем, кто принимал участие в защите населенных пунктов от пожаров. Больших потерь не допущено", - сказал он.

В пятницу в Иркутской области, Бурятии и в Красноярском крае из-за неосторожного обращения с огнем и сильного ветра в общей сложности от пожаров пострадали 11 населенных пунктов, два из них в Бурятии, где сгорели около 30 строений.

В.Пучков отметил, что причиной всех пожаров стал человеческий фактор, преступная халатность. "Правоохранительные органы уже занимаются этим вопросом. Все виновные будут привлечены к ответственности", - сказал он.

Глава МЧС также сообщил, что будут усилены меры и по контролю за лесопожарной обстановкой. "Я совершил сегодня облет, и в отдельных местах зафиксированы возгорания, так как лесозаготовители сжигают порубочные остатки, несмотря на введенный режим чрезвычайной ситуации", - сказал Пучков.