Возобновлено движение поездов на Московском центральном кольце

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Движение "Ласточек" на Московском центральном кольце (МЦК) восстановлено, говорится в сообщении, размещенном в официальном аккаунте МЦК в твиттере.

"Возобновлено движение "Ласточек" против часовой стрелки - электропоезда начали одновременно следовать по маршруту. К выпуску на линию готовятся дополнительные составы, чтобы устранить образовавшиеся интервальные разрывы", - говорится в сообщении.

9:57. Движение по МЦК против часовой стрелки восстановлено и осуществляется согласно графику. #графикмцк — МЦК (@mosmetro_mcc) 29 апреля 2017 г.

Ранее сообщалось, что движение "Ласточек" на МЦК против часовой стрелки было приостановлено по техническим причинам.