Блогер Варламов сообщил о задержании одного из напавших на него в Ставрополе

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Российский блогер Илья Варламов утверждает, что полиция задержала одного из участников нападения на него в Ставрополе.

"Один из нападавших задержан, получил пока пять суток. Еще одного вроде как задерживают принудительно", - говорится в его сообщении в "телеграм"-канале.

Блогер уточнил, что не имеет данных о том, возбуждено ли дело по факту нападений. "Возбудили ли дело, мне неизвестно", - пишет Варламов.

Утром 26 апреля Варламов сообщил в твиттере, что на него напали в аэропорту краевого центра - облили зеленкой и "закидали тортами". Варламов обратился в полицию. Вечером в тот же день на блогера снова напали в микрорайоне "Перспективный", на юго-западе краевого центра. Его вновь облили зеленкой и протаранили автомобиль, на котором он передвигался по городу.

Прокуратура Ставропольского края в пятницу сообщила, что взяла на контроль ход проверки по факту нападений на блогера.

Вечером 28 апреля ставропольская полиция разместила на сайте ГУ МВД России по краю информацию о том, что все четверо предполагаемых участников нападений на Варламова установлены. Принимаются меры по установлению их местонахождения.