Подозреваемые в нападениях на Илью Варламова доставлены в полицию

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Пятеро подозреваемых в нападениях на российского блогера Илью Варламова в Ставрополе сейчас находятся в полиции, сообщает ГУ МВД по региону.

"В настоящее время установлены личности пятерых граждан, которые причастны к нападению на блогера Илью Варламова. Все они доставлены в полицию, где в отношении них принимаются процессуальные действия", - говорится в сообщении краевого главка полиции.

Утром 26 апреля Варламов сообщил в твиттере, что на него напали в аэропорту краевого центра - облили зеленкой и "закидали тортами". Варламов обратился в полицию.

Вечером в тот же день на блогера напали в микрорайоне "Перспективный", на юго-западе краевого центра. Его вновь облили зеленкой и протаранили автомобиль, на котором он передвигался по городу.

Прокуратура Ставропольского края в пятницу сообщила, что взяла на контроль ход проверки по факту нападений на блогера. "На Варламова 26 апреля в городе Ставрополе в течение дня дважды было совершено нападение. По данному факту правоохранительными органами проводится проверка, устанавливаются лица, причастные к инциденту, выясняются все обстоятельства произошедшего. Ход проведения проверки находится на особом контроле в аппарате прокуратуры края", - говорилось в сообщении пресс-службы ведомства.

Вечером в пятницу ставропольская полиция разместила на сайте ГУ МВД России по краю информацию о том, что четверо предполагаемых участников нападений на Варламова установлены. Принимаются меры по установлению их местонахождения.

Утром в субботу блогер сообщил, что ему известно о задержании одного из его обидчиков.