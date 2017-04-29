Социологи узнали о падении интереса у россиян к празднованию Первомая

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Менее половины россиян (49%) собираются праздновать в этом году День весны и труда 1 мая, это самый низкий показатель с 1995 года (самый высокий был в 2002 году - 69%), сообщили "Интерфаксу" в "Левада-Центре".

Также, по данным социологов, желания участвовать в массовых демонстрациях 1 мая у россиян нет: лишь 15% пришли бы на митинги в поддержку курса президента и правительства, а 10% - на акции против экономической и социальной политики властей.

Большинству же участие в подобных мероприятиях не интересно - 79% и 83% россиян соответственно не пришли бы на митинги с политическими или экономическими лозунгами, показал опрос, проведенный 21-24 апреля среди 1600 человек в 137 населенных пунктах РФ.

Между тем, по данным социологов фонда "Общественное мнение", растет доля россиян, для которых 1 мая - особый, важный день: с 43% в 2013 году до 61% сейчас.

Для трети россиян (36%) этот день не является значимым (в 2013 году - 51%), показал опрос ФОМ, проведенный 22-23 апреля среди 1500 респондентов в 104 населенных пунктах РФ.

Отвечая на вопрос, что последующие поколения должны знать, помнить о Первом мая, 20% россиян сказали, что это Праздник труда (20%), День солидарности трудящихся (16%), Праздник весны (5%). Еще 17% респондентов отметили, что потомки в целом должны знать историю и помнить ее.