Три четверти россиян признались в гордости своим гражданством

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Большинство россиян (67%) гордятся нынешней Россией (55% в 2010 году), противоположные чувства испытывают 25% респондентов, сообщили "Интерфаксу" в "Левада-Центре". Гордость за то, что они являются гражданами России, ощущают три четверти (75%) участников опроса, проведенного 21-24 апреля среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны.

"Существенное увеличение доли респондентов, которые гордятся нынешней страной, произошло в "посткрымский" период 2014-2015 гг., когда эта доля практически в четыре раза превышала число тех опрошенных, кто не гордится", - рассказали в "Левада-Центре".

"Сейчас, несмотря на некоторое снижение, уровень гордости сохраняет в целом высокие посткрымские значения. Аналогичные тенденции отмечаются относительно гордости за гражданскую самоидентификацию "Я - гражданин России"", - отмечают социологи.

Иерархия представлений об основаниях национальной гордости весьма устойчива и не меняется за последние годы. Список позиций, внушающих респондентам чувство гордости за Россию, возглавляют природные богатства и российская история (по 40%), а также вооруженные силы (36%).

По 29% россиян назвали размеры страны и российскую культуру. Далее следуют: спортивные достижения (24%), положение России на международной арене (23%); современные достижения российской науки (14%); сограждане (11%).

"Примечательно, что еще в 2014 и весной 2015 году армия не входила в тройку "поводов для гордости", уступая спортивным достижениям, культуре и размерам страны. Однако после начала сирийской кампании гордость за Россию в какой-то степени стала ассоциироваться с гордостью за вооруженные силы, и эта ситуация во многом сохраняется и сейчас", - сообщили социологи.