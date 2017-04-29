Укладку шпал и рельсов на железной дороге в обход Украины завершат к августу

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Укладку рельсо-шпальной решетки на участке железной дороги Журавка-Миллерово в обход территории Украины планируется завершить до 1 августа 2017 года, сообщил журналистам в субботу начальник Главного управления железнодорожных войск Минобороны РФ генерал-лейтенант Олег Косенков.

"Открытие рабочего движения по железнодорожному участку Журавка-Миллерово запланировано на август текущего года. Укладку рельсо-шпальной решетки в полном объеме на этом участке мы завершим до 1 августа", - сказал он.

По словам Косенкова, сооружение верхнего строения пути ведется на шести перегонах общей протяженностью 170,2 километра. "На сегодняшний день произведена укладка рельсо-шпальной решетки более чем на 60% от плана", - констатировал он.

Начальник Главного управления также сообщил, что провел в Колесниковке служебное совещание, в котором участвовали вице-президент ОАО "РЖД" Олег Тони, представители АО "РЖДстрой", АО "Росжелдорпроект" и других организаций.

Как заявил Косенков, по итогам совещания судподрядчикам поставлены задачи по обеспечению неукоснительного соблюдения сроков и объемов работ по строительству железной дороги.