На Украине попробуют прекратить железнодорожное сообщение с Россией летом

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Украина может с 1 июля полностью прекратить железнодорожное пассажирское сообщение с РФ - это решение лоббируют чиновники, к мнению которых в последнее время все чаще прислушивается украинский президент Петр Порошенко, сообщает в четверг газета "Коммерсант " со ссылкой на информированные источники в Киеве.

"С 1 июля Киев планирует полностью прекратить железнодорожное пассажирское сообщение с РФ. (...) Хотя планы приостановить пассажирские перевозки пока официально не подтверждают ни в Киеве, ни в Москве, украинские собеседники газеты настаивают: решение активно лоббируют секретарь СНБО Александр Турчинов и спикер Рады Андрей Парубий, жесткую позицию которых в последнее время все чаще поддерживает президент Петр Порошенко", - говорится в материале.

По словам источника, близкого к правительству Украины, предлогом для такого решения станет нежелание "Российских железных дорог" (РЖД) "прекратить пассажирские перевозки в Россию из зоны" силовой операции украинских военных на юго-востоке Украины и, в частности, "из Донецка, что нарушает суверенитет и территориальную целостность Украины".

В публикации отмечается, что сейчас из Донецка в российский Таганрог курсирует электричка, цена билета - 17 рублей.

Также газета напоминает, что грузовые перевозки между РФ и Украиной были отменены еще на прошлой неделе решением Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) - одновременно с введением санкций против юридических и физических лиц РФ, а также блокированием российских социальных сетей и почтовых сервисов.