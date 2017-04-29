Евкуров уволил первого вице-премьера Ингушетии за срыв сроков сдачи перинатального центра

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров отстранил от занимаемой должности первого вице-премьера Муслима Дзейтова, который занимался в региональном правительстве вопросами жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) и строительства, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе руководителя региона в субботу.

"По итогам совещания готовности к вводу перинатального центра глава Ингушетии озвучил решение отстранить от должности вице-премьера Муслима Дзейтова и начальника одного из отделов Минстроя", - сказал собеседник агентства.

По его словам, Евкуров напомнил, что предупреждал вице-премьера об ответственности за невыполнение задач по открытию перинатального центра. "Ваше общее бездействие и медленные темпы работы ставят под угрозу срыва сроки открытия центра, а этого нельзя допускать. Все организационные вопросы и все недостатки должны быть решены и устранены до 10 мая", - цитирует слова Евкурова его пресс-служба.

Как сообщалось, 17 ноября 2016 года глава Ингушетии отправил правительство в отставку за недостаточно эффективную работу, а на второй день после одобрения республиканского парламента подписал указа о назначении вице-спикера местного Заксобрания Руслана Гагиева премьер-министром. На этом посту он сменил Абубакара Мальсагова, который возглавлял правительство с 2013 года. 7 декабря Евкуров подписал ряд указов о назначениях в новом правительстве республики.

Согласно новым указам, количество вице-премьеров сокращено на одну единицу - с 8 до 7. Дзейтов был единственным первым заместителем председателя правительства. Ему 52 года, до назначения на должность заммэра Назрани он возглавлял абонентскую службу Назрани и Назрановского района ОАО "Ингушэнерго".

Перинатальный центр на 130 мест и 300 посещений в смену окружного значения построено в Назрани. Его открытие планируется приурочить к 25-летию Ингушетии, которое будет отмечаться в июне.