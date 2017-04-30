Муфтий Чечни награжден за борьбу против терроризма и экстремизма

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Министр внутренних дел РФ по Чеченской Республике Руслан Алханов вручил ведомственный нагрудный знак "За отличие в борьбе против терроризма" муфтию Чечни Салаху Межиеву.

Алханов отметил, что "муфтий не имея оружия в руках, стоит на переднем крае борьбы с терроризмом и экстремизмом. Благодаря его трудоемкой работе многие лжеидеологи выведены на "чистую воду", тем самым спасены сотни молодых людей, которые подвергались их влиянию и едва не пополнили ряды бандподполья".

Проповеди Салаха Межиева пользуются большой популярностью в интернете. Он неоднократно выезжал в Сирию, встречался с президентом Башаром Асадом, командованием и личным составом подразделений Минобороны РФ, находящихся в этой стране.