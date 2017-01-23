Кадыров сообщил о службе чеченских военных в Сирии

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Глава Чеченской республики рассказал о том, что на территории Сирии несут службу бойцы батальона военной полиции из Чечни. Об этом он сообщил в своем инстаграме.
Чеченские военнослужащие находятся в Алеппо, защищая город от террористов "Исламского государства".
Ассаламу алайкум! Сегодня я встретился с советником Главы ЧР, депутатом Госдумы Адамом Делимхановым и муфтием Чечни Салахом-Хаджи Межиевым. Они вернулись из Сирии, где находились по моему поручению. Делегация встретилась с братом президента Сирии, генералом Махером Асадом, известными религиозными деятелями, преподавателями и студентами Дамасского университета, губернатором провинции Алеппо Хусейном Дияб, представителями российского военного командования. Межиев и Делимханов посетили батальон военной полиции МО РФ, в котором проходят службу молодые люди из Чечни. Бойцы с гордостью говорили, что им выпала честь нести службу по поддержанию мира и правопорядка в Алеппо, защищая гражданское население от террористов. Межиев рассказал, что террористы из Иблисского государства разрушили старинные и современные зияраты, в которых похоронены всемирно известные имамы и эвлийаи, развалинами стали древние мечети. С особой болью Межиев и Делимханов говорили о мечети Масджид аль-Умайя би Халаб из Алеппо. Она построена 1300 лет назад. Капитально отремонтирована около 850 лет назад султаном Нур эд-Дин Зенгидом. В мечети покоится Пророк Закария (мир ему). Святыня входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Псы Ада из Иблисского государства три года назад взорвали минарет, а саму мечеть превратили в руины. Я сообщил собеседникам, что РОФ имени Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова принял решение восстановить мечеть и минарет. Также РОФ построит в Алеппо и Дамаске приюты с последующим содержанием для детей, оставшихся без родителей. Иблисское государство, порождённое западными спецслужбами, не имеет никакого отношения к исламу. Наоборот, этот проект направлен именно против мусульман и ислама, преследует цель разрушить мусульманские страны, полностью подорвать их экономику и военную мощь, лишить политического руководства, выставить ислам в глазах всего мира, как главное зло, отвести внимание собственных граждан от внутренних проблем. По воле Всевышнего этим планам не будет суждено осуществиться, а авторы потерпят позорное поражение. #Кадыров #Россия #Чечня #Сирия #Алеппо
Основной темой сообщения стала встреча Кадырова с депутатом Госдумы Адамом Делимхановым и муфтием Чесни Салахом-Хаджи Межиевым. Оба съездили в Сирию по поручению главы Чечни.
Группировка "Исламское государство" запрещена на территории России.