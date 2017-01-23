Кадыров сообщил о службе чеченских военных в Сирии

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Глава Чеченской республики рассказал о том, что на территории Сирии несут службу бойцы батальона военной полиции из Чечни. Об этом он сообщил в своем инстаграме.

Чеченские военнослужащие находятся в Алеппо, защищая город от террористов "Исламского государства".

Основной темой сообщения стала встреча Кадырова с депутатом Госдумы Адамом Делимхановым и муфтием Чесни Салахом-Хаджи Межиевым. Оба съездили в Сирию по поручению главы Чечни.

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