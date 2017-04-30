Военные потушили природный пожар на окраине города Зима в Иркутской области

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Военнослужащие Центрального военного округа потушили низовой многоочаговый лесной пожар на окраине города Зима, расположенного в 230 км северо-западнее Иркутска, сообщает пресс-служба ЦВО.

При проведении ежедневной авиаразведки дежурная смена обнаружила бушующий в лесу огонь, который ветер гнал в сторону райцентра.

"На ликвидацию возгорания, площадь которого превысила 15 га, был направлены более 100 военнослужащих и 10 единиц пожарной спецтехники. В самой непролазной чаще на пламя сбрасывал воду из ближайшей реки вертолет армейской авиации", - говорится в сообщении.

На пути к населенному пункту с помощью тракторных плугов была оборудована трехметровая минерализованная полоса.

Действия подразделений координировал региональный центр управления штаба ЦВО в Екатеринбурге, где проводится круглосуточный мониторинг обстановки на территории Поволжья, Урала и Сибири, налажено взаимодействие с местными органами власти и региональными подразделениями МЧС России.