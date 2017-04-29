МЧС усилит группировку по тушению пожаров в Сибири

В Иркутскую область уже прибыл борт Ил-76 и самолет-амфибия Бе-200

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - МЧС России усиливает группировку по тушению пожаров и защите от них населенных пунктов в Сибири, сообщил "Интерфаксу" глава министерства Владимир Пучков.

"Начинаются праздничные дни, прогноз погоды неблагоприятный. По поручению президента РФ мы усиливаем группировку по тушению пожаров в Иркутской области и в других регионах Сибири", - сказал он.

Дополнительно в Иркутскую область прибыл самолет Ил-76, который способен за раз вылить на очаг пожара 42 тонны воды, а также самолет-амфибия Бе-200ЧС. "Кроме того, усиливается и группировка, которая защищает от пожаров отдаленные населенные пункты и социальную инфраструктуру", - сказал Пучков.

Глава МЧС отметил, что и пожарно-спасательные подразделения, и муниципальные власти, и региональные власти оперативно отреагировали на пожары в населенных пунктах, несмотря на аномальные погодные условия.

"Те потери, которые есть, это сгоревшие дома и инфраструктура, будут восстановлены, - сказал Пучков. - Самое главное - мы защитили людей".

Накануне на всей территории Сибирского федерального округа был введен режим чрезвычайной ситуации из-за возникших пожаров.

Как отметил в субботу Пучков, режим ЧС сохраняется во всех регионах округа. По его словам, он был задействован после того, как в трех регионах Сибири пожары уничтожили почти 100 частных домов.