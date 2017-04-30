Суд Петербурга рассмотрит дела 13-ти участников несогласованной акции

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Петроградский районный суд Петербурга рассмотрит материалы о нарушениях на несанкционированной акции, прошедшей накануне, сообщает пресс-служба горсуда в воскресенье.

"В суд поступили материалы об административном правонарушении по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции) в отношении 13 лиц", - сказали в пресс-службе.

Решений по материалам пока не было, отметили в горсуде.

29 апреля полицейские пресекли действия почти сотни участников несанкционированной акции у станции метро "Горьковская" в Петроградском районе Санкт-Петербурга.