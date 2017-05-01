В Зеленограде неизвестные застрелили молодого человека

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Двадцатилетний молодой человек был застрелен неизвестным в Зеленограде, возбуждено уголовное дело, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка следственного комитета РФ.

"Следственными органами ГСУ СК по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)", - сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, вечером в минувшее воскресенье в 20-м микрорайоне города Зеленограда, было обнаружено тело молодого человека, 1997 года рождения, с огнестрельным ранением.

"На месте происшествия работают следователи и криминалисты Главного следственного управления. Проводится комплекс следственных и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и лиц, причастных к совершению указанного преступления",- сказал собеседник агентства.