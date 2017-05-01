Десятикилометровый столб пепла выбросил камчатский вулкан Шивелуч

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла на высоту 10 км над уровнем моря, сообщили агентству "Интерфакс" в понедельник в Камчатском филиале Геофизической службы Российской академии наук (РАН).

"Это событие на вулкане произошло в ночь на 1 мая по местному времени. Пепловый шлейф из Шивелуча протянулся более чем на 300 км к югу - юго-востоку от вулкана", - сказал представитель РАН.

В свою очередь, в Главном Управлении МЧС России по Камчатскому краю "Интерфаксу" сообщили, что пеплопадов в населенных пунктах региона не зарегистрировано.

Высота Шивелуча - 3 тыс. 283 м, высшая точка активной части - 2 тыс. 800 м над уровнем моря, возраст - 60-70 тыс. лет. Шивелуч - самый северный действующий вулкан Камчатки, расположенный в 45 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района, где проживает около 5 тыс. человек. Активность Шивелуча усилилась в мае 2009 года. В результате этого купол вулкана прорезала расщелина глубиной около 30 м.