Камчатский вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на 13 километров

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла на высоту до 13 км над уровнем моря, сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в пятницу в Камчатском филиале Геофизической службы Российской академии наук (РАН).

"Это событие на вулкане произошло в пятницу утром по местному времени. Шивелуч закрыт облачностью, но по высоте пеплового выброса можно судить по сейсмическим данным", - сказал представитель РАН.

В свою очередь, в Главном Управлении МЧС России по Камчатскому краю "Интерфаксу" сообщили, что облако пепла, находящееся на высоте 10 км над уровнем моря, сместилось более чем на 100 км к северо-западу от Шивелуча. "Информации о пеплопадах в населенных пунктах региона не поступало", - сказал представитель МЧС.

По его словам, Шивелучу присвоен наиболее угрожающий - красный код опасности для авиации.

Высота Шивелуча - 3 тыс. 283 м, высшая точка активной части - 2 тыс. 800 м над уровнем моря, возраст - 60-70 тыс. лет. Шивелуч - самый северный действующий вулкан Камчатки, расположенный в 45 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района, где проживает около 5 тыс. человек. Активность Шивелуча усилилась в мае 2009 года. В результате этого купол вулкана прорезала расщелина глубиной около 30 метров.