Милонов попытался остановить оппозиционеров на акции в Петербурге

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Оппозиционные активисты и градозащитники завершили первомайское шествие в Петербурге акцией на Марсовом поле.

Сторонники партий "Яблоко", "Справедливая Россия", "Партия роста" и общественных движений около полудня собрались на Лиговском проспекте Петербурга и прошествовали по Невскому проспекту. Вместе с ними шли градозащитники, активисты ЛГБТ-сообщества.

Колонну в ходе шествия пытался остановить депутат Госдумы Виталий Милонов. После нескольких потасовок с его участием сотрудники полиции восстановили порядок.

По данным ряда СМИ, на Аничковом мосту в центре Петербурга были задержаны несколько оппозиционных активистов. Комментарий ситуации от пресс-службы ГУ МВД по Петербургу "Интерфаксу" получить не удалось.