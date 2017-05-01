В МВД заявили об отсутствии нарушений на шествии в Петербурге

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Полиция не зафиксировала нарушений общественного порядка на первомайском шествии в Петербурге, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального управления МВД в понедельник.

"Нарушений общественного порядка на мероприятиях, прошедших в Петербурге 1 мая, не зафиксировано", - сказали в пресс-службе.

Ранее ряд СМИ сообщил, что на Аничковом мосту в центре Петербурга были задержаны несколько активистов оппозиции. Комментарий ситуации от пресс-службы ГУ МВД по Петербургу "Интерфаксу" получить не удалось.

Колонны участников первомайской демонстрации в понедельник проследовали по Невскому проспекту от Площади Восстания. В акции участвовали губернатор Георгий Полтавченко, спикер Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров, вице-губернатор Игорь Албин и начальник петербургскогоглавка МВД Сергей Умнов.

Часть демонстрантов завершила шествие на Дворцовой площади Петербурга.

Оппозиционеры и градозащитники проследовали на Марсово поле, где провели свою акцию.