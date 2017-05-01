Специальное судно "Селигер" вышло к месту затопления "Лимана"

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Опытовое судно проекта 11982 "Селигер" Черноморского флота, располагающее возможностями для глубоководных исследований, вышло в район гибели среднего разведывательного корабля (СРК) "Лиман", который затонул 27 апреля недалеко от входа в пролив Босфор. Это следует из данных международной автоматической идентификационной системы AIS.

Ранее сообщалось, что к месту гибели "Лимана" был отправлен спасательный буксир СБ-739 ЧФ.

"Концентрация этих судов в месте гибели "Лимана" может свидетельствовать о том, что рассматриваются варианты, связанные с исследованием возможности подъема СРК, или части его специальной аппаратуры", - заявил "Интерфаксу" эксперт в области ВМФ.

Опытовое судно проекта 11982 "Селигер", построенное на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь", был включен в состав Черноморского флота России 25 декабря 2012 года. На ЧФ это единственное судно с динамическим позиционированием. Оно предназначено для проведения различных научно-исследовательских работ в интересах тех или иных направлений боевой подготовки ВМФ, в частности глубоководных исследований. Проект разработан в ЦМКБ "Алмаз". Длина судна составляет 59,7 м, ширина - 10,8 м, водоизмещение - около 1117 т. Скорость судна - 13 узлов, дальность плавания - 1000 миль, экипаж - 16 человек.

СРК ЧФ "Лиман" затонул 27 апреля в Черном море после столкновения с иностранным судном. Столкновение произошло в 11:53 в 40 км к западу от пролива Босфор. По официальным данным Минобороны РФ, российский военный корабль затонул, получив пробоину правого борта ниже ватерлинии. По данным Минобороны, все члены экипажа корабля живы и доставлены в Россию.