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Путин проведет в Сочи переговоры с Меркель

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Президент Российской Федерации Владимир Путин во вторник проведет в Сочи переговоры с федеральным канцлером ФРГ Ангелой Меркель, сообщила пресс-служба Кремля.

Лидеры обсудят текущее состояние и перспективы двусторонних отношений, в том числе сотрудничество в энергетической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Планируется затронуть ключевые международные проблемы, включая борьбу с терроризмом, ситуацию на Ближнем Востоке, реализацию Минских договоренностей по урегулированию украинского кризиса.

Путин и Меркель также обменяются мнениями в связи с предстоящим в июле в Гамбурге саммитом "Группы двадцати".

Между тем, официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт сообщил, что среди тем переговоров Путина и Меркель будут сирийское урегулирование и ситуация на Украине.

"Визит посвящен подготовке саммита "группы 20", который в этом году пройдет в Гамбурге. В дополнении к вопросу саммита, будут также обсуждаться другие политические проблемы, как конфликт на Украине и война в Сирии", - сказал Ш.Зайберт ранее журналистам.

По его словам, лидеры проведут совместную конференцию между двумя раундами встреч в Сочи.

В последний раз Путин и Меркель встречались лично 19 октября прошлого года в Берлине в рамках саммита "нормандской четверки". Канцлер Германии не приезжала в Россию с визитом почти два года. Последний раз она посещала Москву 10 мая 2015 года в связи с торжествами, посвященными 70-летию победы в Великой Отечественной войне.

Теги: Россия, Германия, Владимир Путин, Ангела Меркель, Сочи
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