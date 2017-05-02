Ребенок подорвался на чабанской стоянке в Забайкалье

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - В Могойтуйском районе Забайкальского края на чабанской стоянке в районе села Цаган-Ола погиб 11-летний мальчик, подорвавшись на мине, сообщили "Интерфаксу" в администрации села.

"Ребенок подорвался накануне, был доставлен в районную больницу, врачи констатировали смерть", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь, "Интерфаксу" в краевом следственном управлении СКР сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 (причинение смерти по неосторожности) УК РФ, проводится расследование.