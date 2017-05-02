На месте гибели ребенка в Забайкалье обнаружили более полусотни снарядов

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Более 50 снарядов и четыре мины визуально обнаружили сотрудники Росгвардии на чабанской стоянке в Могойтуйском районе Забайкальского края, где подорвался ребенок, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь регионального ведомства Юлия Бабкина.

"На стоянке выставлено оцепление, разминирование территории ведет Минобороны", - сказала собеседница агентства.

Как сообщалось, в Могойтуйском районе Забайкальского края на чабанской стоянке в районе села Цаган-Ола погиб 11-летний мальчик, подорвавшись на мине. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 (причинение смерти по неосторожности) УК РФ, проводится расследование.