Больше половины россиян хотят переизбрания Путина президентом РФ

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Две трети россиян (64%) хотели бы, чтобы через год Владимир Путин был избран на пост президента РФ еще на один срок, а 22% - чтобы через год его на этом посту сменил другой человек, сообщили "Интерфаксу" в "Левада-Центре".

Затруднились ответить 14% участников опроса, проведенного 31 марта - 3 апреля среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов РФ, статпогрешность не превышает 3,4%.

Социологи также провели опрос по аналогичной выборке 21-24 апреля, спросив у респондентов, за кого они бы проголосовали, если бы выборы президента России состоялись в ближайшее воскресенье.

В.Путина поддержали бы 48% россиян в целом и 83% "от тех опрошенных, кто готов голосовать на этих выборах и определился, за кого будет голосовать".

За лидера ЛДПР Владимира Жириновского отдали бы голоса 3% россиян в целом и 5% тех, кто определился, за лидера КПРФ Геннадия Зюганова - 3% и 4% соответственно, за министра обороны Сергея Шойгу - 1% и 2% соответственно, за оппозиционера Алексея Навального - 1% и 2% соответственно.

По 1% россиян в целом и тех, кто определился с выбором, поддержали бы премьер-министра Дмитрия Медведева и лидера "Справедливой России" Сергея Миронова.

Действующий президент РФ Путин был избран на этот пост в 2012 году. Очередные выборы президента РФ пройдут в 2018 году. В.Путин пока не объявлял о своем решении баллотироваться на новый срок.