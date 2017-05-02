Причиной пожара в иркутском поселке стало замыкание проводов

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Причиной пожара в иркутском посёлке Бубновка, уничтожившего 59 жилых домов, стало замыкание проводов, сообщила во вторник пресс-служба Главного управления МЧС России по региону.

"По итогам проверок жилой зоны, электропроводов, очагов пожара и опросов местного населения, специалистами сделано окончательное заключение - возгорание в Бубновке началось в результате перехлёста электропроводов из-за сильного ветра. Произошло замыкание. Искры, попавшие на сухую траву вблизи жилых строений, привели к пожару. В условиях ураганного ветра и жаркой сухой погоды огонь распространился по посёлку очень быстро", - говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что при установлении причины крупного пожара проверялось множество версий, в том числе детская шалость, короткое замыкание в одном из домов и пал сухой травы, который, по словам местных жителей, устроил их односельчанин. Однако эти версии не нашли подтверждения.

Ранее сообщалось, что в пятницу в поселке Бубновка Киренского района загорелся один дом, затем в условиях усилившегося ветра с порывами до 25 м/с пламя распространилось на соседние постройки. Поскольку поселок отделяет от "большой земли" река Лена, по которой идет ледоход, доставить туда тяжелую технику для ликвидации крупного возгорания невозможно. Все жители были эвакуированы.

В Бубновке проживают 435 человек. Огонь уничтожил 59 домов, 29 домов уцелело.

Следственными органами СКР по факту пожара возбуждено уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность). По данным следствия, пожар начался в нежилом секторе поселка - загорелся или заброшенный дом, или мусор.