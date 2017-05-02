Думе предложили повысить статус депутатов и сенаторов при общении с чиновниками

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и председатель Госдумы Вячеслав Володин во вторник внесли в Госдуму законопроект, направленный на повышение статуса члена Федерального Собрания РФ при их взаимодействии с должностными лицами федеральных органов госвласти, а также с должностными лицами региональных и муниципальных органов власти.

"Речь идет о праве на прием в первоочередном порядке должностными лицами, что необходимо для осуществления парламентариями их полномочий", - сообщает думское управление по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ.

По мнению авторов законопроекта, необходимость внесения поправок связана с обращениями граждан или отстаиванием интересов регионов, что требует принятия решения на уровне исполнительной власти и органов местного самоуправления.

Думское управление напоминает, что в ходе встречи президента РФ Владимира Путина с членами Совета Законодателей 24 апреля этого года прозвучало предложение, чтобы руководители территориальных подразделений федеральных органов власти выступали на заседании региональных парламентов с информацией о результатах своей работы, и президент поддержал эту инициативу. "Она также предусмотрена во внесенном председателями обеих палат парламента законопроекте", - уточнили в Госдуме.