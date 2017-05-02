В Думу внесли проект закона о психологическом отборе призывников

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Группа сенаторов во главе с главой комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктором Озеровым предлагает проводить психологический отбор граждан при призыве на военную службу.

Соответствующий проект закона размещен во вторник в базе законодательной деятельности нижней палаты парламента РФ.

Согласно пояснительной записке, в настоящее время проведение мероприятий по профессиональному психологическому отбору граждан при призыве на военную службу не предусмотрено законом. И такая процедура осуществляется в соответствии с Руководством по профессиональному психологическому отбору в Вооруженных силах РФ.

В связи с этим парламентарии предлагают законодательно закрепить проведение мероприятий профотбора при призыве граждан на военную службу. Такая мера, считают авторы, позволит достичь качественного комплектования воинских должностей.