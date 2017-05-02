Повышенный до прожиточного минимума МРОТ останется федеральным

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Вице-премьер Ольга Голодец заявила, что в правительстве отказались от идеи регионализации минимального размера оплаты труда (МРОТ) - в законопроекте, который разработают в кабмине, речь будет идти о федеральном МРОТ, который должен быть приближен к федеральному прожиточному минимуму.

"Нет, мы говорим только о МРОТе в терминах сегодняшнего законодательства. То есть это единый федеральный прожиточный минимум", - сказала Голодец журналистам во вторник, отвечая на вопрос "Интерфакса" о модели, по которой МРОТ будет повышаться до прожиточного минимума.

Ранее Минтруд в ходе дискуссии в Госдуме предложил модель регионализации МРОТ. Ее суть в том, что в России предлагалось ввести дифференцированный МРОТ, для каждого региона свой. Это объяснялось тем, что сейчас в каждом регионе свой прожиточный минимум.

Вице-премьер также отметила, что пока все вопросы вокруг законопроекта о повышении МРОТ не решены. В частности, по ее словам, представители сторон работодателей и работников в рамках Российской трехсторонней комиссии при правительстве пока не договорились относительно того, какими темпами будет повышаться минимальный размер оплаты труда, и именно этот пункт станет предметом дискуссии.

Ранее сообщалось, что глава российского правительства Дмитрий Медведев поручил до 20 мая разработать законопроект о повышении МРОТ до прожиточного минимума.