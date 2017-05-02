Пожар на фабрике деревянных игрушек в Прикамье потушен

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Пожарные потушили возгорание, вспыхнувшее днем во вторник на фабрике деревянных игрушек в городе Краснокамске Пермского края. Об этом сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе регионального Главного управления МЧС.

"Ликвидация пожара объявлена в 18:09, пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются", - сказал собеседник агентства.

Информация о возгорании в здании фабрики поступила на пульт дежурного в 14:38. В тушении огня были задействованы 19 единиц техники и 55 пожарных. Площадь пожара составила 300 кв. метров.