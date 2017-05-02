Тренер "Урала" награжден званием почетного гражданина Свердловской области

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев присвоил звания "Почетный гражданин Свердловской области" президенту футбольного клуба "Урал" Григорию Иванову и главному тренеру команды Александру Тарханову после игры команды с "Локомотивом" в финале Кубка России.

"Губернатор принял решения о присвоении звания Почётного гражданина Свердловской области Г.Иванову и А.Тарханову.

Кроме того, футболисты "Урала" будут удостоены награды "За заслуги перед Свердловской областью", сообщили "Интерфаксу в департаменте информационной политики губернатора во вторник.

О своих решениях глава региона заявил после матча "Урал" - "Локомотив".

Команды 2 мая сыграли в финале Кубка России на стадионе "Фишт" в Сочи. Матч закончился со счетом 2:0 в пользу "Локомотива". После его завершения Куйвашев пришел в раздевалку к "Уралу", чтобы поддержать игроков.

"Ребята, я хочу всех вас поблагодарить за игру. Вы сделали все, что могли. И то, что вы играли в финале - вы уже совершили настоящий спортивный подвиг. И неважно, что мы сегодня проиграли. Мы выиграем в следующий раз. Обязательно. Я в этом уверен!", - сказал лидер региона.