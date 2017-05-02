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"Локомотив" выиграл Кубок России по футболу

Выиграв в финале у "Урала", московский клуб стал семикратным обладателем трофея

"Локомотив" выиграл Кубок России по футболу
Болельщики "Локомотива" у стадиона "Фишт"
Фото: ТАСС, Сергей Савостьянов

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Московский ФК "Локомотив" стал обладателем Кубка России-2016/17.

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В финале соревнования столичный клуб одержал победу над "Уралом" (Екатеринбург). Встреча прошла на арене "Фишт" в Сочи и завершилась со счетом 2:0 в пользу "Локомотива".

На 76-й минуте в составе "Локомотива" отличился Игорь Денисов, на 90-й - Алексей Миранчук.

В компенсированное ко второму тайму время матча на поле возникла драка с участием ряда игроков обеих команд. В результате этого главный судья матча Алексей Николаев удалил с поля Артема Фидлера и Эдгара Маначуряна (оба – "Урал), а также Джефферсона Фарфана и Арии (оба – "Локомотив").

"Локомотив" стал семикратным обладателем трофея, сравнявшись по этому показателю с московским ЦСКА. По три раза Кубок выигрывали "Спартак" (Москва), "Зенит" (Санкт-Петербург), по разу - "Динамо" (Москва), "Рубин" (Казань), "Ростов" (Ростов-на-Дону), "Торпедо" (Москва), "Терек" (Грозный).

Выиграв Кубок России, "Локомотив" стал обладателем путевки в Лигу Европы УЕФА.

Путь финалистов

"Локомотив" и "Урал" являются клубами премьер-лиги и на этих правах стартовали в розыгрыше Кубка России с 1/16 финала. На этой стадии турнира "Локомотив" в гостях крупно победил подмосковные "Химки" - 3:0, в 1/8 финала также в гостях выиграл у самарских "Крыльев Советов" - 3:1. В четвертьфинале московский клуб дома взял верх над командой "Тосно" из Ленинградской области – 1:0. В полуфинале "Локомотив" дома победил "Уфу" - 1:0.

Что касается "Урала", то в 1/16 финала он разгромил в гостях ФК "Челябинск" - 3:0. В 1/8 финала на выезде он по пенальти выиграл у пермского "Амкара" - 4:2 (1:1 по итогам основного и дополнительного времени). В четвертьфинале "Урал" играл с "Краснодаром". При этом екатеринбургский клуб был номинальным хозяином поля, а фактически команды играли на поле "Краснодара". По ходу того матча "Уралу" удалось отыграться с 0:3, свести счет к ничьей – 3:3, а затем победить в серии пенальти – 4:3. В 1/2 финала соревнования "Урал" на своем поле одержал победу над казанским "Рубином" со счетом 2:1.

Если "Урал" впервые вышел в финал турнира, то "Локомотив" является шестикратным обладателем Кубка России. Чаще всего трофей выигрывал ЦСКА - семь раз.

Теги: футбол, Кубок России по футболу, ФК Локомотив, ФК Урал
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