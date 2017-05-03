Организатора "Русских маршей" приговорили к трем суткам ареста

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Хорошевский суд Москвы назначил задержанному 1 мая организатору "Русских маршей" Юрию Горскому наказание в виде трех суток административного ареста за повторное нарушение правил проведения митингов и демонстраций, сообщил представитель движения "Новая оппозиция" Роман Ковалёв.

"Юрию Горскому дали трое суток. Сначала его обвиняли по части 5 статьи 20.2 КоАП, потом переквалифицировали на часть 8", - сказал Ковалев "Интерфаксу".

Таким образом, суд признал Горского виновным в повторном нарушении установленного порядка проведения митинга. "Формулировка обвинения такая: было заявлено шествие "Русский Первомай", а когда проходила колонна, то были остановки - и это трактуют как митинг", - пояснил Ковалев.

Также, по его словам, суд назначил Горскому штраф в размере 1000 рублей, признав его виновным в неповиновении сотрудникам полиции.

Ковалев отметил, что активист с решением суда не согласился и объявил сухую голодовку. Рассмотрение двух дел в отношении Горского продолжалось в течение вторника с середины дня и закончилось ночью.

Как сообщалось, Горский был задержан сотрудниками полиции 1 мая после согласованного с властями Москвы мероприятия в районе станции метро "Октябрьское поле" и доставлен в ОВД "Щукино". По словам самого Горского, вместе с ним было задержано ещё пять человек. Причиной задержания, по словам сотрудников правоохранительных органов, стало выкрикивание запрещенных лозунгов, отметил он.

"Новая оппозиция" была создана в 2016 году в виде объединения либералов, демократов и националистов. Лидерами движения являются Иван Белецкий и Юрий Горский, а также гражданский активист Марк Гальперин.