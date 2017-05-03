Ростелеком выделит более 5 млрд рублей на подключение больниц к интернету

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - На подключение медицинских учреждений к широкополосному доступу в интернет в 2017 году планируется выделить более 5 млрд рублей, заявил президент ПАО "Ростелеком" Михаил Осеевский, выступая на годовой расширенной коллегии Минкомсвязи.

"В соответствии с поручением президента мы должны обеспечить подключение медицинских учреждений страны к высокоскоростным каналам связи для дальнейшего развития телемедицины. В этом году планируется выделение более 5 млрд рублей. Есть согласованный адресный перечень с территориями. Тем не менее, хотел бы обратить внимание представителей территорий на необходимость взаимодействия с нами с целью заключения договоров", - сказал Осеевский.

Глава Минкомсвязи Николай Никифоров в апреле сообщал, что в настоящее время к интернету подключено уже около 66% больниц и поликлиник.