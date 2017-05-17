"Ростелеком" пообещал не закрывать поисковик "Спутник"

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - "Ростелеком" не планирует закрывать госпоисковик "Спутник", оператор планирует переориентировать проект на другие задачи, заявил журналистам президент оператора Михаил Осеевский.

"Надо признаться, был создан хороший продукт, это полноценный комплекс, который включает поисковик и браузер, и, наверное, в этом контексте этот проект свою задачу выполнил. Тем не менее, он не стал, я не знаю, и не стояла задача создать полноценную конкуренцию "Яндексу" или Google, однако и у компании (Ростелекома - ИФ), и у страны такой инструмент есть, мы сейчас думаем, какие у него могут быть дополнительные возможности", - заявил глава "Ростелекома", комментируя информацию о возможной ликвидации системы.

По его словам, в первую очередь компания смотрит на возможности использования продуктов "Спутника" для обработки больших данных. "Здесь исследуются самые разные направления. Этот проект, несомненно, будет продолжен", - добавил он.

Осеевский добавил, что та ситуацию, в которой создавался "Спутник", была иной, чем сейчас, поэтому проект не был столь эффективным. "Очевидно, что задача развивать российский сегмента рунета - она в разные периоды времени меняется. Я думаю, что та ситуация, в которой этот проект начинал развиваться, была другая, ведь любая система должна быть устойчива. Для устойчивости необходимо критичное количество базовых элементов. Изначально работа была связана с этим", - заявил глава оператора, добавив, что в ближайшее время оператор проведет оптимизацию расходов по проекту.

"Мы видим, что задача импортозамещения и создания дополнительных возможностей для российских пользователей и государства, и корпораций иметь достойный российский продукт - актуальна, мы как только сформируем новую стратегию по "Спутнику", сразу представим ее", - заявил Осеевский.

Как предполагалось, "Спутник" должен был стать "точкой доступа к цифровой инфраструктуре общества и государства", поэтому его снабдили несколькими сервисами, которые помогали пользователям найти официальную информацию, госуслугу, адреса государственных учреждений. Кроме того, одной из основных задач было обеспечить приоритет официальных источников информации и высокую релевантность по запросам.

По данным LiveInternet на апрель текущего года, у sputnik.ru менее 1% поискового рынка рунета, у "Яндекса" доля в апреле составила 54%, Google - 40,8%, Mail.ru - 4,4%.

"Спутник" на 74,99% принадлежит "дочкам" "Ростелекома" - "РТКомм.ру" и "Ростелеком интернэшнл лимитед", остальное - у Вячеслава Рудникова и Василия Васина. Помимо собственно поиска компания предлагает пользователям различные сопутствующие сервисы. Кроме того, "Спутник" разработал и распространяет одноименный браузер (в том числе мобильный).

По данным "СПАРК-Интерфакс", выручка "Спутника" в 2015 году составила 136,6 млн руб., убыток - 150,5 млн руб. Компания, в отличие от других крупных поисковиков, не продает рекламу и не зарабатывает на этом. Первоначальные инвестиции в проект составили $20 млн, однако общие вложения "Ростелеком" не раскрывает.