Соратник Квачкова получил полтора года колонии по делу об экстремизме

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Дорогомиловский суд Москвы приговорил к полутора годам лишения свободы за экстремизм Юрия Екишева, соратника полковника Главного разведывательного управления в отставке Владимира Квачкова, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Евгения Горохова.

"Судьёй Дорогомиловского районного суда Москвы провозглашён приговор по уголовному делу в отношении Екишева Юрия Анатольевича. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год и 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сказала Горохова в среду.

По ее словам, Екишев признан судом виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Фигурант был задержан в середине прошлого года. По версии следствия, Екишев разметил в интернете два текста экстремистского характера.

Екишев является сторонником Владимира Квачкова, лидера признанного в РФ террористической и запрещенной организации "Народное ополчение имени Минина и Пожарского".