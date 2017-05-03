Глава Минтруда РФ не исключил обсуждения индексации работающим пенсионерам

Как напомнил Максим Топилин, решение о том, что пенсии работающих пенсионеров не индексируются, уже давно принято

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Решение о том, что у работающих пенсионеров пенсия индексироваться не будет, принято, однако возможно дальнейшее обсуждение этого вопроса, заявил глава Минтруда Максим Топилин.

"Работающим пенсионерам пенсии не индексируются. Такое решение принято уже давно, но дано поручение, чтобы этот вопрос проработать", - сказал он журналистам.

В частности, министр пояснил, что это решение вызвало уход некоторых работающих пенсионеров "в тень".

"Кто-то вместо кого-то работает, то есть это сектор, где можно одного человека поменять другим, договорились, что бабушка продолжает работать, а внучка официально оформляется, и бабушка как бы не работает", - пояснил Топилин.

"Поэтому будем смотреть. С одной стороны, это достаточно большое количество денег, но с другой стороны, мы видим те негативные моменты, которые это решение вызвало", - продолжил министр.

Вместе с тем он заявил, что на данный момент никаких предложений по данному поводу не поступало.