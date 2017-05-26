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Экономика

Дефицит пенсионных накоплений в мире к 2050 году приблизится к $500 трлн

Об этом говорится в докладе Всемирного экономического форума

Дефицит пенсионных накоплений в мире к 2050 году приблизится к $500 трлн
Фото: AP/ТАСС

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Дефицит пенсионных накоплений в мире к 2050 году достигнет $428 трлн, в пять раз превысив нынешний мировой годовой ВВП, из-за увеличения продолжительности жизни и низкой результативности инвестиций пенсионных фондов, говорится в докладе Всемирного экономического форума (ВЭФ).

Авторы доклада рекомендуют мировым лидерам как можно быстрее заняться этой проблемой. Повышение пенсионного возраста во многих странах представляется неизбежным. ВЭФ изучил перспективы шести развитых стран с наибольшими пенсионными проблемами - США, Великобритании, Японии, Нидерландов, Канады и Австралии, а также ситуацию в Китае и Индии - государствах с самой большой численностью населения.

В 2015 году разрыв между пенсионными накоплениями и потребностями в выплатах в этих странах оценивался в $67 млрд. С учетом инфляции и роста зарплат разрыв в расчете на душу населения составит $300 тыс. к 2050 году. В США дефицит увеличится с $28 трлн в 2015 году до $137 трлн, в Китае - с $11 трлн до $119 трлн, в Индии - с $3 трлн до $85 трлн.

Расчеты ВЭФ основаны на рекомендациях Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) о том, что пенсионные накопления следует формировать таким образом, чтобы доход после выхода на пенсию составлял 70% от дохода в активный период жизни. В Великобритании пенсионеры могут рассчитывать в среднем на 38% - меньше, чем в любой другой из развитых стран. Средний показатель для 35 государств ОЭСР составляет 63%.

По оценкам ВЭФ, число людей старше 65 лет увеличится с 600 млн в настоящее время до 2,1 млрд человек в 2050 году. К 2066 году четверти мирового населения будет больше 65 лет. И если сейчас на каждого пенсионера в среднем в мире приходится восемь работников, то в 2050 году это соотношение сократится вдвое.

Теги: ВЭФ
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