Россия и Турция снимут практически все взаимные торговые ограничения

В силе останется запрет на ввоз турецких томатов, который будет действовать до тех пор, пока российские производители не окупят инвестиции, сделанные в связи с закрытием рынка

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Россия и Турция в ходе переговоров в Сочи договорились о снятии всех взаимных торговых ограничений, кроме запрета на импорт турецких томатов. Об этом заявил на пресс-конференции президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с Реджепом Тайипом Эрдоганом..

"Вы спросили, когда можно будет говорить о том, что ограничения, возникшие некоторое время назад, сняты: об этом можем сказать сегодня. Мы договорились о комплексном решении всех этих проблем, связанных с ограничениями", - сказал Путин .

"Исходим из того, что любые ограничения разрушают экономику, вредят в конечном итоге нашим производителям", - добавил президент РФ.

Однако он подчеркнул, что запрет на ввоз в РФ турецких томатов будет отменен после того, как российские производители окупят инвестиции, сделанные в связи с закрытием рынка.

"Мы договорились, что мы все эти ограничения снимаем, но мы просили наших турецких партнеров и друзей понять, что после известных трагических событий, когда были введены эти ограничения, жизнь развивалась и не стояла на месте. Это связано с производством тех самых томатов, о которых вы сказали. Наши сельхозпризводители взяли значительные объемы кредитов и кредитных ресурсов. Это достаточно длительный цикл производства, связанный в наших климатических условиях со строительством тепличных сооружений, и так далее. По этому виду товаров ограничения пока будут оставаться", - добавил Путин.

Российский лидер также напоминл, что есть периоды в течение года, когда РФ не может обеспечить потребность рынка собственным производством. "И мы закупаем часть товаров, в том числе и томаты, по импорту. Мы сегодня договорились, что поскольку мы закупаем по импорту в это время года, турецкие наши партнеры и друзья не должны быть дискриминированы. Они будут так же, как и любые наши импортеры, работать на нашем рынке", - заверил он.