Турция снимет ограничения на поставку российского зерна

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Снятие ограничений на поставку продовольствия в Турцию включает, в том числе, российское зерно, заявил журналистам вице-премьер РФ Аркадий Дворкович по итогам переговоров российского и турецкого президентов.

"Мы договорились о комплексном решении, что все индивидуальные ограничения с обеих сторон снимаются", - сообщил вице-премьер, уточнив, что снимаются "все секторальные ограничения, связанные с конкретными отраслями, рабочей силой, и сельхозпродукцией, кроме томатов".

"То же самое касается всех ограничений с турецкой стороны. Прежде всего, турецких ограничений на российское зерно, подсолнечное масло и на ряд других товаров", - сказал он.

При этом он отметил, что есть нюансы по срокам, когда и что делать. "Потому что что-то можно сделать за один день, что-то за неделю, что-то за месяц, но в целом все ограничения кроме общего визового режима и специальной договоренности по томатам, которую ещё предстоит достигнуть, снимаются", - подчеркнул Дворкович.

Он также коснулся сохранения запрета на ввоз турецких томатов, констатировав, что этот вид сельхозпродукции и сейчас есть на российском рынке.

"Они ввозятся через другие страны. Не в таком объеме как раньше, но, тем не менее, есть, - сказал вице-премьер. - Во-вторых, у нас есть периоды в течение года, когда на рынке есть дефицит и мы все равно импортируем существенную часть томатов. Но даже в этот период есть российские производители, и важно, чтобы цены не упали слишком сильно. Чтобы их рентабельность все равно поддерживалась на достаточном уровне. В целом в среднем за год".