Росавиация отзовет предупреждение о возможном ограничении чартеров в Турцию

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Росавиация отзовет свое предупреждение о возможном ограничении чартерных рейсов в Турцию, заявил вице-премьер Аркадий Дворкович журналистам в среду.

"У нас там ограничений нет - у нас предупреждение (Росавиации - ИФ). Будет отозвано. Мы видим, что в Турции нормализуется ситуация после проведения референдума, риски постепенно снижаются, поэтому оно будет отозвано", - сказал Дворкович, отметив, что решение будет принято до начала лета.

Вместе с тем он добавил, что "это должно соответствовать общему тону наших (с Турцией - ИФ) отношений". "Мы должны увидеть позитив в целом во всех экономических отношениях и, конечно, чартерная тема с этим тоже связана", - добавил чиновник.

Как сообщалось, в начале апреля Росавиация предупредила российские авиакомпании о возможной приостановке чартерных рейсов в Турцию в связи "со сложной внутриполитической ситуацией" в этой стране. Перевозчикам было рекомендовано принять меры при планировании существующих чартерных программ, но ни один из них так и не отказался от полетов в Турцию. Тем не менее, вскоре туроператоры сообщили о снижении продаж туров в эту страну на треть. В конце апреля спрос на отдых в Турции начал восстанавливаться, констатировали эксперты.